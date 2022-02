Fès : lancement des travaux de réalisation du projet Fez Smart Factory

Le coup d’envoi des travaux de réalisation du projet de l’écosystème « Fez Smart Factory » (FSF), premier projet innovant du genre au Maroc à être destiné à « l’industrie 4.0 », a été donné, jeudi dans l’enceinte de l’Université Euromed de Fès (UEMF). Ce projet, dont la cérémonie de lancement a été marquée par la présence du Chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, du président de l’UEMF, Moustapha Bousmina, bénéficie du soutien du Fonds des zones industrielles durables (FONZID), mis en place dans le cadre du programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC).

A cette occasion, il a été procédé à la présentation de la consistance de ce projet, auquel a été alloué un investissement de 104 millions de DH, dont une contribution de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) via le FONZID à hauteur de 50% du coût du projet.

Initié par l’UEMF en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Conseil de la Région Fès-Meknès, l’Agence de Développement du Digital (ADD), la branche Fès-Taza de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la société Alten Delivery Center-Maroc, le projet FSF, domicilié à l’UEMF, vise à développer un écosystème durable pour répondre aux besoins d’amélioration de la productivité industrielle et des performances environnementales et sociales et ce, par la mise à profit des concepts de l’industrie 4.0.

S’étendant sur une superficie de 11 Ha (propriété de l’UEMF), le projet FSF comptera un bâtiment de 8.000 m2 qui abritera des services aux entreprises innovantes, à savoir un incubateur 4.0, un accélérateur de startups 4.0, des services d’ingénieries pour l’industrie 4.0 et des laboratoires de recherche & développement (R&D).

Ce bâtiment, dont le démarrage de l’exploitation est prévu fin janvier 2023, abritera également un espace dédié aux services sociaux (restaurant, crèche, services médicaux, transport du personnel, guichet unique, etc.) et un Business Center 4.0. Il devrait accueillir, à terme, près de 40 porteurs de projets, 30 startups, 10 sociétés d’ingénierie, 5 entités de R&D et R&T et une dizaine d’investisseurs.

Outre la mise en place d’une structure de gestion (Centre de Valorisation, de Transfert et d’Innovation Technologique 4.0 – CVTIT) et de l’association de l’écosystème FSF, le projet prévoit également la construction du premier procédé modèle 4.0 au Maroc et l’aménagement d’espaces pour la mise en place de 93 unités industrielles de démonstration intelligentes.

A terme, le projet FSF devrait générer plus de 5 milliards de DH d’investissements et plus de 5.000 emplois directs hautement qualifiés, s’appuyant à cet effet sur les compétences de l’UEMF, ses plateformes à la fine pointe de la technologie (la plus grande plateforme d’impression 3D du pays et la première école d’ingénierie digitale et d’intelligence artificielle en Afrique) et ses laboratoires spécialisés dans les différents secteurs industriels et énergétiques.