Fès : Lancement de l’appel à projets de la 6ème édition du programme Madaëf Eco6

Cette édition est ouverte à tous les porteurs de projets, start-ups, très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), artisans, coopératives, souhaitant s’installer durablement dans la destination et contribuer activement au développement de son écosystème touristique, indique un communiqué de Madaëf.

L’appel à projets de cette nouvelle édition se tient du 17 novembre au 30 décembre 2021, précise la même source, notant que les candidatures sont admissibles via la plateforme www.madaef-eco6.ma.

Les projets éligibles à cette édition doivent s’inscrire dans les 6 univers de la destination Fès, à savoir la valorisation du patrimoine historique, les animations et loisirs, les services aux unités hôtelières et golfs, la valorisation de l’artisanat, du terroir et des arts culinaires, les « events corporate » et de groupe, ainsi que la valorisation de l’arrière-pays.

Les candidats sélectionnés bénéficieront des plateformes d’accompagnement de Madaëf Eco6, qui comprennent notamment un accès aux marchés auprès des unités partenaires de l’édition et un accès à des solutions de financements bancaires.