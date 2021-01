Fès : Conférence sur l’industrie 4.0, le 27 janvier prochain

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’évènement ‘’l’industrie fait sa révolution’’ qu’organise chaque année ‘’Industrie du Maroc Magazine’’.

Initiée cette année en partenariat avec Oxford Business Group, la conférence donnera la parole à une quinzaine de personnalités et spécialistes connus de par le monde dans les domaines de l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la Big Data et l’industrie 4.0.

Des fédérations et institutions à caractère industriel, technologique et économique y prendront part pour débattre des enjeux et défis de l’industrie 4.0 en Afrique et dans le monde, afin de ‘’mieux répondre à la demande croissante des professionnels concernant les tendances du futur de cette 4ème révolution’’.

Cette édition, qui sera également diffusée en ligne, se déclinera en trois panels, en l’occurrence, ‘’l’industrie 4.0 pour une économie résiliente, les tenants et les aboutissants’’, ‘’les rôles des technologies de l’industrie 4.0 pour une entreprise résiliente’’ et ‘’des cas d’usage internationaux de l’industrie 4.0’’.

Des expériences réussies de France, du Canada, de Belgique et du Maroc seront présentées à cette occasion.

(Avec MAP)