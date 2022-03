Face à la flambée du pétrole, les Etats-Unis vont puiser massivement dans leurs réserves stratégiques

Les États-Unis vont puiser environ un million de barils de pétrole par jour dans leurs réserves stratégiques pendant six mois à partir du mois de mai, un record pour tenter de juguler une flambée des prix exacerbée par le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Selon la Maison Blanche, cette initiative « sans précédent » prise par le président américain, Joe Biden, permettra de libérer jusqu’à 180 millions de barils des réserves de pétrole en un semestre. « Ces barils seront un pont en temps de guerre vers une production américaine supplémentaire », a déclaré un haut responsable de l’administration américaine.

M. Biden invoquera, par ailleurs, le « Defense Production Act », une loi sur la production de défense remontant à la Guerre froide, pour stimuler la production de minéraux utilisés dans les batteries nécessaires aux véhicules électriques et autres technologies d’énergie propre.

Dès l’annonce de ces décisions, les cours du brut ont chuté de plus de 4% dans les échanges de jeudi matin. Les prix à la pompe aux États-Unis sont toujours proches du record moyen de 4,33 dollars le gallon (3,78 litres) qu’ils ont atteint plus tôt en mars, un facteur qui inquiète l’administration Biden à un moment où l’inflation est au plus haut depuis 1982. Selon des analystes cités par le Wall Street Journal, la décision de Washington de puiser une telle quantité de pétrole représente près de quatre fois le plus important prélèvement jamais effectué sur les réserves stratégiques américaines.

D’après les dernières données officielles publiées jeudi, l’inflation à grimpé de 6,4 % aux Etats-Unis au cours de la période de 12 mois terminée en février, soit la plus forte hausse depuis 1982.

Les prix du pétrole ont grimpé de près de 9 % le mois écoulé, une tendance qui s’est poursuivie en mars.

Ces nouvelles données sont néanmoins antérieures à l’impact de la guerre en Ukraine, qui a débuté fin février, entraînant un renchérissement des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Les cours de l’énergie ont grimpé de près de 26 % en février, le conflit russo-ukrainien ayant bouleversé les marchés mondiaux des matières premières.