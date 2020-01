Exclusif. La transformation en sociétés n’attire pas grand monde !

Moins de 2 000 entreprises individuelles ont franchi le pas sur 900 000 en activité ! Le cadre juridique et fiscal des personnes physiques reste préféré pour son caractère secret et son manque de rigueur. Pourtant, la transformation en société recèle des avantages fiscaux, permet la mise à niveau en gestion et gouvernance, et fait gagner en crédibilité vis-à-vis des partenaires.

Pour plus de détails consulter les page 12-13 du journal La Vie éco du 10 Janvier 2020, dans sa version papier, disponible EN KIOSQUE.

Voici la UNE de Votre journal de cette semaine :