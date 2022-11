Exclusif. Akdital : Le prix de souscription à l’IPO fixé à 300 DH

On en sait plus sur l’opération d’introduction en Bourse du groupe Akdital, opérateur dans le secteur de la santé. Selon nos sources, le prix de souscription est fixé à 300 DH par action et la période de souscription s’étendra du 28 novembre au 2 décembre. C’est CFG Bank qui est désignée comme banque conseil de cette IPO. La note d’information devrait être visée et publiée incessamment par l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC), gendarme du marché boursier.

Comme mentionné, plus tôt dans la journée, l’introduction en bourse porte sur un montant de 1,2 milliard de DH et devra s’effectuer par augmentation de capital d’un montant de 800 MDH et cession de titres, pour le reste. Les conventions de placement des titres auprès du public seraient ont été signées, avec les banques et les sociétés de bourse. C’est d’ailleurs CFG Bank qui agit en tant que banque conseil pour cette introduction en Bourse.

Pour rappel, le groupe Akdital s’est inscrit depuis quelques mois dans un vaste programme de développement. Sa dernière réalisation étant le lancement d’une nouvelle infrastructure de santé à Safi, appelée « la clinique des spécialités de Safi ». Cette ouverture porte le nombre d’établissements de soins opérés par le groupe à 15 unités. D’ici à fin 2022, trois nouvelles infrastructures de santé dont deux à Salé et une à Bouskoura, seront opérationnelles. Ce qui devra totaliser 2 000 lits.