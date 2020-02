Et de sept pour le prix de la presse agricole et rurale

Un prix qui a pour objectif de récompenser les efforts des femmes et des hommes de la presse nationale pour leur intérêt et le rôle joué dans l’information autour des secteurs de l’agriculture et du développement rural dans notre pays, indique un communiqué du ministère.La remise des prix aura lieu lors de la 15édition du SIAM qui se tient à Meknès du 14 au 19 avril 2020. Les meilleurs articles, reportages, émissions télévisées et radiodiffusées, publiés dans la période allant du 1er avril 2019 au 30 mars 2020, seront récompensés à travers un grand prix dans les deux catégories, à savoir audiovisuel et presse écrite ou électronique. Un deuxième et un troisième prix seront attribués pour chacune des deux catégories.Les travaux seront examinés par un jury pluridisciplinaire composé des représentants des médias, de la profession agricole, du corps enseignant et de responsables du département de l’agriculture. Les sélections se feront sur la base de critères prédéfinis, détaillés dans le règlement du Grand prix, qui incluent entre autres, le choix du sujet, son originalité, la qualité du traitement, la cohérence et la qualité graphique.