Essaouira, première ville du continent africain labélisée « Creative Friendly »

La directrice du « Creative Tourism Network » (CTN), Caroline Couret, a remis cette distinction au président du Conseil provincial du Tourisme (CPT), Redwane Khanne, lors d’une cérémonie, qui s’est déroulée dans l’espace emblématique de Dar Souiri.

Cette reconnaissance est le fruit d’une année de travail entre le CTN et la Délégation provinciale du Tourisme, afin de favoriser un cadre propice à la collaboration des acteurs locaux pour co-créer des expériences de tourisme créatif qui répondent à la demande des nouvelles générations de voyageurs, en quête d’authenticité et de valeurs humaines, et qui permettent à la fois, de créer un écosystème entre artistes, artisans, industries créatives, secteur du tourisme et de l’hôtellerie, et bien sûr, la population souirie.

A cette occasion, il a été procédé à la signature par le président du CPT et Mme Couret d’une convention de partenariat, qui augure le début d’une fructueuse collaboration en vue du développement d’un tourisme vertueux.