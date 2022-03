Espaces de travail flexibles : la solution de demain au Maroc ?

La situation actuelle, exceptionnelle et complexe, met en exergue les besoins de souplesse des entreprises dans une société en mutation. Elle ouvre de nombreuses réflexions sur plusieurs nouveaux modes de travail : le flex office, home office, coworking…

Le travail dit « Hybride » vient sans doute s’imposer en ces temps de pandémie, comme solution de flexibilité permettant à la fois une gestion optimale des ressources humaines et des actifs immobiliers tout en maîtrisant les coûts spécifiques aux contraintes liées au travail à distance.

C’est l’objet d’une table ronde organisée récemment à Casablanca. Animée par un panel d’experts, cette rencontre a eu comme thème : «Travail Hybride: Solution d’espace flexible ou Bail conventionnel».

Cette table ronde, organisée par SPACES, marque spécialisée de la multinationale IWG, a été l’occasion de débattre des besoins concrets des entreprises marocaines et multinationales en matière d’environnement de travail et d’immobilier professionnel, ainsi que des forces et défis à relever par les différents acteurs de ce marché. L’offre en la matière s’adresse à tout type de clients, qu’ils soient startuppers, porteurs de projets, petite ou moyenne entreprises. Ils peuvent avoir accès à des offres adaptées à leurs besoins allant d’une journée, un mois, 12 mois, 24 mois jusqu’à 36 mois et ce contrairement au bail conventionnel qui est de longue durée 3-6-9 ans.