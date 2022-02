Ericsson s’associe à des universités marocaines pour renforcer les compétences numériques des étudiants

Ericsson signe des accords avec de grandes universités marocaines pour renforcer le partenariat mutuel dans les domaines du développement des compétences en TIC, du mentorat professionnel, de la formation, de l’apprentissage numérique et de l’innovation.

L’objectif principal du programme est d’offrir aux jeunes talents marocains des opportunités d’apprentissage et de développement de carrière de classe mondiale.

Dans le cadre de ces accords, Ericsson offrira aux étudiants une formation en cours d’emploi et un mentorat par des spécialistes chevronnés du secteur.

Elle offrira également aux étudiants un accès à Ericsson Educate, un portail de compétences numériques développé par la société pendant la pandémie, qui vise à renforcer les compétences en TIC des étudiants universitaires et à accroître leur préparation à des emplois dans les secteurs des télécommunications et des TIC.

Le projet fait partie de la campagne #AfricaInMotion d’Ericsson, qui vise à accélérer l’inclusion et l’adoption du numérique sur tout le continent. Le programme comprend différents parcours d’apprentissage, adaptés aux besoins éducatifs des étudiants cibles, et propose des cours en ligne dans les domaines de la 5G, l’Internet des Objets (IoT), l’automatisation, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.

Nora Wahby, Vice-présidente et directrice du Maroc et de l’Afrique de l’Ouest à Ericsson déclare : « Depuis que nous avons lancé la campagne #AfricaInMotion, nous nous sommes concentrés sur la promotion de l’éducation, de l’innovation et de l’entrepreneuriat à travers le continent. Grâce à nos partenariats avec des universités au Maroc, nous visons à démontrer le potentiel de la technologie pour permettre des méthodes d’apprentissage intelligentes et contribuer à l’efficacité de l’enseignement. En tant que pionnier de la technologie cellulaire et détenant un héritage de plus d’un siècle dans l’industrie, nous nous engageons à fournir aux établissements d’enseignement à travers le continent notre expertise, nos connaissances et nos solutions pour aider l’Afrique à former ses futurs leaders technologiques ».