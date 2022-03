Equipements Automobile : ouverture d’une nouvelle usine à Tanger

Construite sur un terrain de 38.487 m², cette usine dont la réalisation a été accompagnée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce dans le cadre de l’écosystème Renault, permettra la création de 1150 emplois.

Spécialisée dans la production d’équipements intérieurs (couvertures, appui-têtes, accoudoirs, etc) et de sièges automobiles, cette usine vise à répondre au besoin croissant des constructeurs automobiles implantés au Maroc, principalement Renault.

Elle permettra au groupe de renforcer sa position sur le marché local, en tant que principal fournisseur en sièges et équipements pour sièges automobiles de Renault Maroc, mais aussi d’exporter vers les marchés automobiles d’Europe dès la fin de cette année.

Ce nouvel investissement répond parfaitement, selon le ministère, aux objectifs de renforcer l’intégration locale en profondeur du secteur automobile et sa montée en gamme technologique. Il s’inscrit dans la dynamique soutenue que connait le secteur automobile sur le plan national. Avec 250 entreprises, l’industrie automobile nationale, d’une capacité de production annuelle installée de 700 000 véhicules par an et avec un taux d’intégration locale de plus de 60%, a permis de créer 180.761 emplois de 2014 à septembre 2021, dépassant ainsi les objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI).