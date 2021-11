Equipement : Tractafric inaugure son premier centre de reconditionnement de composants

Tractafric Equipment vient d’inaugurer, ce lundi 1er novembre à Casablanca son Centre de reconditionnement de composants (CRC). Il s’agit de la première infrastructure dédiée à la rénovation de composants au Maroc, qui aura pour vocation de répondre aux besoins des opérateurs miniers et BTP sur tout le continent africain.

Développé en partenariat avec Caterpillar, cet atelier de 1.600 m², qui représente un investissement de 45 millions de dirhams, est doté d’équipements de pointe, en ligne avec les standards internationaux de la profession. Le CRC offrira un service complet pour tous les composants CAT : diagnostic, remise à neuf et tests, avec deux bancs d’essai moteurs, de 1250 et 4250 HP, et un banc d’essai hydraulique. Le centre dispose d’une capacité de reconditionnement de cent composants par an.

En donnant accès, à un très bon rapport qualité-prix, à des composants révisés offrant des performances identiques aux pièces neuves, et pouvant même bénéficier d’une garantie du constructeur, le CRC permet aux opérateurs d’optimiser leur investissement, une préoccupation économique forte. Il s’inscrit également en ligne avec les problématiques de responsabilité environnementale devenues primordiales aujourd’hui en permettant de donner une seconde vie à des équipements en fin de vie.

Le centre sera animé par une équipe de techniciens qualifiés, formés par Tractafric Equipment qui, à l’occasion de l’ouverture du CRC, a conclu des partenariats avec plusieurs établissements spécialisés : l’OFPPT, l’Ecole Mohamed VI et la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics. Ces partenariats prévoient la formation de formateurs et de stagiaires et l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes en fin de stage.