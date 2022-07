Eolien : Masen et EDF bouclent le financement du repowering du Parc Nassim Koudia Al Baida

Masen et son partenaire EDF Renouvelables viennent d’annoncer le bouclage financier du repowering du Parc Éolien Nassim Koudia Al Baida, au Maroc.

Ce repowering permettra de doubler la capacité de production à 100 MW au lieu des 50 MW initialement installés en 2000 par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).Le projet est financé par le recours à des emprunts commerciaux auprès de banques tant nationales qu’internationales, nommément: AttijariWafa bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa, Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) et Société Générale France.

Le bouclage financier de Nassim Koudia Al Baida annonce le lancement immédiat des travaux de construction du parc éolien et notamment de la fabrication des pales, assurée par Siemens-Gamesa dans son usine tangéroise. Dès sa mise en exploitation, prévue au 2e trimestre 2024, la production électrique annuelle de Nassim Koudia Al Baida permettra de répondre aux besoins de consommation d’environ 420.000 habitants et permettra d’éviter l’émission de l’équivalent de 308.000 tonnes de CO2 par an.

Le plan éolien Nassim,tout comme le plan solaire Noor, vient rassembler autour d’une même appellation l’ensemble des projets éoliens portés par Masen, contribuant à l’objectif du Royaume d’atteindre au moins 52% de capacités renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030.