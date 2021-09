Entreprises : La Caravane 2021 des 500, du 26 octobre au 05 novembre

« Pour la quatrième année consécutive, la caravane annuelle des 500 sillonnera les villes de Tanger, Fès, Agadir, Marrakech et Rabat, respectivement le 26 octobre, le 27 octobre, le 2 novembre, le 3 novembre, le 4 novembre et le 5 novembre », ont annoncé les organisateurs.

En ces temps de crise, le rôle de l’Etat est plus lisible et s’affirme par un soutien de l’activité économique, alors que celui des grandes entreprises reste par contre à clarifier, souligne la même source, qui fait savoir que la Caravane 2021 des 500 débattra de cet écart de développement abyssal entre les grandes entreprises et la PME et TPE.

Cet évènement sera également l’occasion d’identifier les leviers qui peuvent être activés par les grandes entreprises afin de jouer pleinement leur rôle de locomotive de l’économie.

Les travaux de ces conférences s’articuleront autour de plusieurs thématiques notamment « La santé du fournisseur est un atout pour la grande entreprise. Les 500 en sont –ils conscients ? », « Comment améliorer sa relation avec les PME fournisseurs ? », « Créer des chaines de valeur avec ses fournisseurs et s’exporter ensemble », et « Quelles collaborations opérationnelles pour accompagner les PME et TPE partenaires? »