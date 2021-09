Entrepreunariat : La JCI d’Agadir lance la compétition du meilleur jeune entrepreneur créatif

Cette compétition consiste à valoriser les résultats de la recherche scientifique, rapprocher les entreprises des compétences de l’Université, favoriser le transfert technologique, promouvoir l’entrepreneuriat par incubation et accompagner des startups innovantes, indique un communiqué de la JCI d’Agadir.

A travers ce prix, la JCI d’Agadir ambitionne de reconnaître, honorer et célébrer les jeunes entrepreneurs ayant intégré une approche innovante, dans le développement de leur entreprise, tout en respectant les principes de la responsabilité sociale des entreprises.

Cette initiative s’adresse aux jeunes hommes et femmes de 18 ans et plus, alors qu la société représentée doit être domiciliée dans la région Souss-Massa et toutes les candidatures doivent être soumises avant le 30 septembre sur les réseaux sociaux et au moyen du formulaire d’inscription partagé qui peut être rempli en français ou en arabe.

Le candidat doit avoir créé un changement positif important dans une entreprise existante, tel que le développement de nouveaux produits et services, ainsi que d’une nouvelle approche du marché. Il doit, aussi, apporter une solution créative à un problème de l’entreprise ou changer un processus d’une manière innovante.

A rappeler que la JCI d’Agadir est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui sont engagés à créer un impact dans leurs communautés.