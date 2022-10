Entrepreneuriat : « Massar Al Mokawil » pour accompagner les entreprises de la région du Nord

Ce projet est le fruit dʼune collaboration entre plusieurs acteurs de la région désireux de donner une impulsion à lʼentrepreneuriat, en l’occurrence la CGEM-TTA, à travers sa commission Développement de lʼentrepreneuriat des très petites entreprises (TPE) et des Startups, Tamwilcom à travers le centre dʼaffaires de Tanger, Dar Al Mokawil à travers les deux agences de Tanger, Technopark Tanger, et la société Neryou à travers sa plateforme Desky basée à Tanger.

Il s’agit un guide régional qui a pour objectif de réunir lʼoffre d’accompagnement existante au niveau de la région du Nord sur les volets suivants : Idée de projet, Création, Domiciliation, Recrutement, Financement, Assurance, Réseautage, Export, Médiation & assistance, ainsi que sur les besoins en matière dʼappui et dʼaccompagnement entrepreneurial, indique un communiqué des promoteurs de cette initiative.

« Lʼentrepreneuriat est lʼun des principaux axes de développement au Maroc. Il revêt une importance majeure, tant au niveau économique que social », souligne la même source, relevant qu’une analyse de lʼétat des lieux montre un manque important dans les structures dʼinformation et dʼaccompagnement, et que les efforts fournis et les programmes mis en place restent en effet éparpillés entre plusieurs institutions publiques, privées et associatives.

Via une plateforme inclusive et innovante, Massar Al Mokawil propose également la cartographie de lʼécosystème entrepreneurial et le circuit complet par lequel passe un entrepreneur, les mécanismes dʼaccompagnement entrepreneurial génériques, spécifiques et guides pratiques de situations, et un accompagnement sur mesure par plusieurs outils sur les volets commercial, managérial, formation, réseautage et digital, ainsi qu’une foire aux questions permettant dʼouvrir un espace dʼéchange entre les entrepreneurs.

Le financement de ce projet a été assuré par le groupe Maroc Force emploi, lʼun des leaders de lʼintérim et du recrutement au niveau national, précise le communiqué, notant que cette plateforme novatrice permettra, dès sa mise en activité, le lancement dʼun premier groupe de 30 entrepreneurs débutants qui bénéficieront dʼun mentoring individuel auprès dʼentrepreneurs établis, affiliés à la CGEM-TTA.

Les mécanismes de cette plateforme permettront également un suivi de lʼévolution du groupe, grâce à un système de notation retraçant lʼévolution individuelle et collective dans les différents volets entrepreneuriaux. La plateforme, 100% digitale et accessible gratuitement sur tous les supports numériques (ordinateur, tablette, smartphone), est ouverte à tous via le site www.massaralmokawil.ma.

Concernant la cartographie de lʼécosystème entrepreneurial et les données qui en découlent, elles sont également déclinées sous forme de guide, mis à la disposition des entrepreneurs et des différentes institutions et structures dʼaccompagnement.

Il peut aussi être téléchargé sur le lien suivant : www.massaralmokawil.ma/2022/telecharger/.