Entrée au Maroc : Test PCR ou pass-vaccinal pour les voyages maritimes

En effet, le gouvernement interagit avec les restrictions anti-covid en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique nationale et internationale.

L’assouplissement de ces mesures demeure nécessaire pour doper la relance économique et garantir la liberté de mouvement des citoyens.

Dans le cadre du rétablissement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Espagne, les compagnies maritimes avaient repris mardi leurs services passagers entre les ports marocains de Tanger Med et de Tanger ville et les ports espagnols d’Algesiras et de Tarifa.