Enseignement. Nadia El Bouaamri : «L’ISCAE dispose du seul MBA 100% marocain classé dans le palmarès mondial»

Le fameux «Cycle supérieur de gestion» a été repositionné en tant que programme EMBA. Il repose sur une logique modulaire, une évaluation sur la démonstration des acquis, un travail d’équipe, une thèse professionnelle, une immersion internationale…

Il existe une large panoplie de formations MBA au Maroc. Quelle lecture faites-vous de cette offre ?

Avec la multitude d’options d’études disponibles, il faut se renseigner adéquatement sur le programme et ses apports. Entre MBA à temps plein, professionnel, Executive…, les différences sont significatives. Il existe différents types de programmes qui apportent une contribution et une valeur différente à la carrière du participant. Le niveau d’investissement personnel exigé par un programme MBA mérite l’effort de décryptage de l’offre et une démarche de recherche d’information éclairée par des conseils avisés auprès des pairs, des alumni et les entretiens avec les responsables des programmes identifiés. Commencer par une connaissance des objectifs professionnels qui motivent le candidat à la recherche de la formation est un facteur déterminant dans le choix du programme adéquat. Les accréditations internationales constituent aussi une distinction indéniable et une reconnaissance internationale, notamment l’accréditation AMBA qui confirme un des niveaux de réussite les plus élevés.

Qu’en est-il de votre offre ?

Notre catalogue de formations est très riche et diversifié à travers des mastères spécialisés. Dans le segment des MBA, nous offrons un seul programme, il s’agit d’un EMBA. Le programme est offert à temps partiel pour des participants en exercice sur des postes de direction. Il est structuré et conçu pour des managers d’expérience confirmée.

Notre cursus émane d’une expérience pionnière de formation de dirigeants à travers le premier diplôme national qui couvre ce segment : «Le Cycle supérieur de gestion»; un cursus d’excellence repositionné en tant que programme EMBA, pour challenger des standards internationaux et permettre aussi aux diplômés des 15 promotions du programme d’aspirer à des carrières internationales.

Le programme propose une vision intégrée et multidisciplinaire de la gestion, axée sur les véritables et bonnes pratiques. Il ne s’agit pas seulement d’un programme à contenu diversifié et intéressant où les outils et techniques analytiques de gestion sont présentés, mais également d’un parcours qui aborde le management sous un angle stratégique, où l’enjeu de la croissance, le pilotage de la performance et la capacité de déployer un leadership adapté aux transformations auxquelles font face les économies et les entreprises constituent le socle du parcours. Le programme est accrédité AMBA (Association of MBA’s) et repose sur une logique modulaire, sur une évaluation basée sur la démonstration des acquis et la capacité à travailler en équipe, une thèse professionnelle, un voyage d’études et une immersion internationale, une intervention de «Diagnostic Stratégique» d’une organisation et un projet entrepreneurial. Cela vous donne une idée sur les ingrédients de la singularité de ce programme qui a mûri et qui s’est imprégné et enrichi de l’histoire et des valeurs de l’ISCAE. Il s’agit aussi du seul EMBA 100% marocain, reconnu et classé dans le palmarès international.

Quels sont les débouchés qui s’offrent généralement aux diplômés ?

L’impact carrière au niveau de la promotion au sein de l’entreprise actuelle et une augmentation de salaire sont généralement les premiers avantages directs qui sont proposés aux diplômés. En outre, l’assurance de gagner en responsabilités et les possibilités de promotion à des postes de direction remontent également à travers les enquêtes de suivi de nos lauréats. Les opportunités de travail à l’étranger et de travailler dans un contexte multiculturel font partie des bénéfices du programme. Les lauréats développent par ailleurs une nouvelle posture et un autre état d’esprit, le programme est une véritable expérience de changement qui ouvre aux diplômés de nouvelles perspectives de promotion et d’accélération de leur carrière.