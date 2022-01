Enquête : 9 enfants marocains sur 10 utilisent quotidiennement un Smartphone

Selon une étude de Kaspersky les parents se disent dépassés lorsqu’il s’agit de protéger leurs enfants dans le monde en ligne et cherchent les meilleurs moyens et outils pour y parvenir.

Près de sept enfants sur dix, (68%) disposent de leur propre appareil, ils sont de plus en plus jeunes à être connectés. Plus encore, selon une enquête réalisée par Kaspersky, 88% des parents n’ont jamais utilisé de logiciels de contrôle parental. 46% des parents ne sauraient pas réagir si leur enfant était victime de cyberharcèlement. Selon la même étude, 9 parents sur 10 ont déclaré avoir déjà été en conflit avec leur enfant à cause d’un sujet lié au numérique. La même proportion, soit 90% se sentent dépassés par leurs enfants au sujet du numérique.

Globalement, alors que de plus en plus d’enfants ont un accès à Internet, bien souvent sans la supervision de leurs parents, Kaspersky et le cabinet Immersion se sont intéressés à la perception des parents vis-à-vis des activités en ligne de leurs enfants, et leur capacité à accompagner leurs enfants vers une utilisation plus sure d’Internet. Les chiffres peuvent se révéler inquiétants. Exemple : si seuls 3% des parents d’élèves marocains pensent que leur enfant a été confronté au cyberharcèlement en ligne, 10% ont pourtant déjà été convoqués à l’école parce que leur enfant aurait participé à l’humiliation d’un enfant sur les réseaux sociaux. De la même manière, alors que les chiffres de l’UNESCO parlent d’un enfant sur 3 recevant des messages à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, 9% des parents répondants à notre étude indiquent que leur enfant est régulièrement confronté à ce genre de contenu sexuel ou choquant en ligne. 1 parent sur 4 admet toutefois que leur enfant « a déjà été confronté à ce type de problème ».

D’après les résultats de l’étude, les écrans sont trop présents dans la vie des enfants et représentent une source de conflits avec la famille. Ainsi, un parent sur 3 estime que leur enfant est moins sociable depuis qu’il dispose d’un smartphone. En effet, les risques de surexpositions aux écrans et à Internet ne sont pas uniquement liés aux mauvaises expériences qu’un enfant peut faire en ligne, mais également aux risques sur son développement et sa sociabilité. Alors que 31% des parents marocains remarquent une baisse de cette sociabilité, ils sont 9 sur 10 à indiquer déjà avoir été en conflit avec leur enfant à cause d’un sujet lié au numérique. Ils sont également 9 sur 10 à se sentir totalement dépassés par leurs enfants dans tout ce qui touche au numérique.

En parallèle, 83% des parents marocains estiment que leurs enfants sont trop souvent confrontés à du contenu violent sur Internet. 82% des parents estiment que les divertissements numériques prennent trop de place dans la vie des enfants. Enfin, 39% des parents marocains désapprouvent l’usage de TikTok par leurs enfants, tout en sachant qu’ils y sont inscrits.

« L’écart entre les enfants et les adultes est exacerbé sur Internet. Le fait que les parents se sentent dépassés par les centres d’intérêt de leurs enfants, ou même leurs compétences numériques provoque plusieurs problèmes. Le premier, c’est que les enfants vont percevoir leurs parents comme incompétents s’ils ont des questions concernant l’utilisation ou l’accès à certains types de contenus et ainsi se retrouver livrés à eux-mêmes en cas de danger. Le second, c’est que le dialogue étant rompu entre les parents et les enfants, il sera toujours compliqué de trouver le juste équilibre entre la limitation, l’interdiction et le laxisme. La conséquence de tout ça, c’est qu’on passe à côté des belles opportunités éducatives qu’offrent également les outils numériques », explique Bertrand Trastour, Directeur Général France & Afrique du Nord de Kaspersky.