Energies renouvelables : Taza inaugure son premier parc éolien

D’une puissance totale de 87 MW générée par 27 turbines éoliennes, le parc éolien de Taza, dont la première phase entre en service en ce mois de juin, pourra aider à économiser près de 200 000 tonnes CO2 par an. Ainsi, PSA WIND SERVICES (PSA faisant référence à « Paradiso Somalev Africa ») vient d’annoncer la finalisation, avec succès, sa participation à la réalisation de la première phase des travaux d’Ingénierie de levage, de manutention et montage relatifs au projet du nouveau Parc Éolien de Taza.

Un chapitre qui confirme l’engagement du groupe Somalev et ses différents partenaires dans l’accompagnement de la stratégie du Royaume du Maroc dans sa politique ambitieuse de transition énergétique, indique un communiqué de PSA WIND SERVICES.

Aujourd’hui, la société qui est une Joint-Venture entre le leader marocain de la manutention, du levage et du transfert industriel Somalev Cranes & Logistics SA et Paradiso Fratelli SRL, le leader italien dans les métiers de levage appliqués aux projets éoliens, affirme son ancrage national et s’engage, pour la fourniture des prestations de levage et manutention spécialisées dans les projets éoliens au Maroc et en Afrique. La JV confirme ainsi son positionnement auprès de ses clients en leur offrant des prestations compétitives, efficaces et sur mesure dans l’activité de l’Operating& Maintenance (O&M), grâce à des compétences et un savoir-faire local par excellence.

Rappelons que le Parc éolien de Taza est un projet lancé par le consortium composé du Français EDF Renouvelables et de l’entreprise japonaise Mitsui & Co. Ltd, en partenariat avec l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), dans lequel l’entreprise a été choisie par General Electric pour assurer les prestations d’ingénierie de levage lourd, manutention, montage et installations spécifiques relatifs audit projet.

Les travaux ont, par ailleurs, été assurés à 95% grâce à un encadrement et une main d’œuvre marocaine, formée et qualifiée via des formations et certifications reconnues mondialement, pour la bonne conduite des travaux liés à la construction des parcs éoliens.