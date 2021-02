Énergies renouvelables : La première station solaire privée d’El Jadida voit le jour

Cette nouvelle installation permettra de réduire de plus d’un million de kg les émissions de CO2 chaque année. Installée sur un terrain de 7000 mètres carrés, la station solaire exploite quelque 2600 panneaux photovoltaïques et produit 1,7 GWh d’électricité par an.

La première station solaire privée de la ville d’El Jadida vient d’être inaugurée. Installée sur un terrain de 7000 mètres carrés qui jouxte l’usine de la société, la station solaire exploite quelque 2600 panneaux photovoltaïques, produit 1,7 GWh d’électricité par an, et élimine l’émission de plus d’un million de kilogrammes de CO2 chaque année. La station solaire mise en place par Nestlé à El Jadida entre dans le cadre de la stratégie fixée par la multinationale suisse. Laquelle stratégie, précise l’entreprise dans un communiqué, consiste en la réduction de moitié de ses émissions de CO2 à l’horizon 2030 et en l’atteinte d’un objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

El Jadida est la troisième station solaire du genre installée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et, après les usines de Dubaï et de Jordanie. La station solaire d’El Jadida a été construite en collaboration avec Qair, un leader des énergies renouvelables, et a mobilisé un investissement d’environ 12 millions de dirhams.

Par ailleurs, le géant suisse de l’industrie agroalimentaire a réitéré, à cette occasion, ses engagements dans le domaine de l’énergie propre. « Nous sommes engagés à réaliser nos ambitions et à assurer une transition complète vers l’utilisation de 100 % d’électricité renouvelable dans tous nos sites dans le monde d’ici 2025. Cela constitue une partie de notre feuille de route pour réduire les émissions de CO2 et agir face aux défis du changement climatique », a précisé, en ce sens, Rémy Ejel, Chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Pour rappel, l’usine d’El Jadida qui a été construite en 1992, fabrique notamment du lait en poudre, y compris le lait entier en poudre enrichi, le lait de croissance, et le café. Tous ces produits répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Cette usine, précise-t-on, achète plus de 60000 tonnes de lait frais par an auprès de plus de 6000 petites fermes de tailles diverses dans la région de Doukkala.