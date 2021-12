Énergie solaire : Le Maroc et le Nigeria collaborent

Le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et le gouvernement de l’État de Jigawa, travaille sur la mise en place d’initiatives d’énergie solaire afin de stimuler l’utilisation de l’énergie dans la zone nord-ouest et dans d’autres régions du pays, a révélé le commissaire de l’État de Jigawa pour les Terres, le Logement et la Planification urbaine et régionale, Sagir Musa Ahmed.