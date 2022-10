Energie et mobilité, les connexions avec l’Europe prennent une autre forme

Ce sont trois annonces presque simultanées qui donnent toute sa signification au terme «arrimage» du Maroc à l’Europe. Depuis le Nigeria, le PDG de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC), Mele Kyari, a annoncé que la décision d’investissement pour le gazoduc Nigeria-Maroc sera prise d’ici l’année prochaine. Les discussions autour du financement sont en cours, a précisé ce responsable. Il a par ailleurs noté que la construction du gazoduc devrait coûter entre 20 et 25 milliards de dollars. Cet acte donne le coup d’envoi effectif à la construction de ce pipeline. Le premier segment devra prendre près de trois ans de travaux, tandis que les autres phases prendront jusqu’à cinq ans. On comprend que l’Europe le préfère de loin à tout autre projet parallèle qui pourrait être entrepris. Et pour cause. «La réorganisation du marché énergétique européen devrait se faire sur des bases solides et pérennes. Une telle réorganisation ne devrait surtout pas reproduire les mêmes schémas du passé qui ont révélé leur déconfiture», peut-on lire dans un Policy Brief publié par le PCNS.

Selon ce think tank, «un Gazoduc Abuja-Alger donnerait au régime algérien une opportunité stratégique pour additionner les ressources gazières nigériennes et ouest-africaines à ses propres ressources énergétiques pour mieux servir ses agendas politiques. Et compte tenu des alliances stratégiques de l’Algérie, (…), le risque d’une utilisation de l’arme du gaz par le régime algérien ne devrait pas être écarté. Il convient de se rappeler sur ce point deux décisions récentes prises par ce pays qui démontrent l’utilisation par Alger du gaz comme une arme géopolitique».

Cela étant, juste après cette annone, voici que le président de la Région Guelmim-Oued Noun évoque pour la première fois officiellement le projet de connexion électrique qui reliera le Maroc non pas à l’Union européenne, mais au Royaume-Uni porté par le britannique Xlinks….

