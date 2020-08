Energie électrique : Repli de la production et de la consommation de 2,2% en juin

La production et la consommation de l’énergie électrique ont baissé de 2,2%, chacune, au cours du mois de juin dernier, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

« Après deux mois consécutifs de recul à deux chiffres (avril et mai 2020, période de plein confinement) des principaux indicateurs du secteur de l’énergie électrique, cette tendance s’est atténuée significativement en juin qui a connu les premières mesures de déconfinement progressif décrétées dans le pays », souligne la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’août.

Compte tenu de cette évolution, la production de l’énergie électrique a baissé de 11,7% au deuxième trimestre 2020 et sa consommation de 12,3%, après -3% et +2,9% respectivement au T1, fait savoir la même source.

Ainsi, la production nationale de l’énergie électrique a enregistré un reflux de 7,4% à fin juin 2020, après une croissance de 25,1% il y a une année et ses ventes ont régressé de 4,9%.

Dans un contexte de diminution de l’énergie nette appelée de 4%, après +5,7% un an auparavant, le solde des échanges de l’énergie électrique avec l’Algérie et l’Espagne (importations-exportations) a diminué au terme des six premiers mois de cette année de 103,2%, en lien avec l’augmentation du volume de l’énergie importée de 76,6% et le recul de celle exportée de 68,4%.

(Avec MAP)