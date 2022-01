Énergie électrique: La production privée en hausse de 6,2%

La production de l’énergie électrique au niveau national s’est accrue de 6,1% à fin novembre 2021, après une baisse de 4,2% une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution fait suite à l’accroissement de la production privée de l’énergie électrique (+6,2%), de la production de l’ONEE (+10,1%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+4,7%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2022, ajoutant que comparativement à son niveau pré-crise, cette production est en amélioration de 1,7% après +1,3% à fin septembre 2021.

Quant à la consommation de l’énergie électrique, celle-ci s’est raffermie de 5,5% à fin novembre 2021, après une baisse de 2,2% un an auparavant.

Pour ce qui est des échanges du secteur avec l’extérieur, le volume de l’énergie électrique importé a baissé de 10,3% au terme des onze premiers mois de 2021, après +47,4% il y a une année, contre une hausse du volume exporté de 27,6% (après -58,4%), dans un contexte de croissance de l’énergie nette appelée de 5,6% (après -1,6%).