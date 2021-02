EN DIRECT – Les Marocains du monde participent au débat sur la relance économique

La CGEM organise ce mardi 16 février à partir de 14h une séance de travail virtuelle dédiée aux Marocains Entrepreneurs et Hauts Potentiels du Monde, à travers sa région « MeM by CGEM ».

Elle se focalise sur le thème « Relance économique du Maroc : la mobilisation des compétences, des entrepreneurs et des investisseurs marocains du monde, levier de synergies ».

Cet évènement connait la participation de Chakib Alj, Président de la CGEM, Mohamed Benchaâboun, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, et Nezha El Ouafi, Ministère Délégué Chargé des MRE et des Affaires de la Migration.

Suivez en Direct la Séance de travail avec les Marocains entrepreneurs du Monde.