Employabilité des jeunes : EFE Maroc Academy voit le jour

Sa mission est de proposer des services novateurs de formation, de conseil et de coaching aux collaborateurs des entreprises et partenaires qui souhaitent développer les compétences de leurs équipes tout en participant à résorber le chômage au Maroc.

La cérémonie officielle de lancement de cette entreprise sociale a eu lieu jeudi 21 avril à Casablanca. Elle a été animée par Ali Serhani, directeur associé Gesper Services et Amine Berrada Sounni président d’EFE Maroc, entre autres personnalités, sous le thème « Prendre en main la gestion de sa carrière ».

En collaboration avec ses partenaires, EFE-Maroc Academy s’engage de ce fait à prendre en main les jeunes qui souhaitent développer leurs compétences. Elle leur propose une trentaine de modules de formations gratuites regroupés en 6 thématiques : développement personnel, communication et influence, force de vente, service client, leadership et développement RH. Ces formations sont régulièrement actualisées et modulables selon les besoins des employeurs.

A noter que EFE-Maroc est membre du réseau international Education For Employment (EFE), présent également dans plusieurs pays de la région MENA, avec des bureaux support à Washington, New York et Madrid. Ce réseau a accompagné à ce jour plus de 130 000 jeunes chercheurs d’emploi sur la région.