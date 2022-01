Emploi : Le programme « Awrach » concernera 10 provinces avant sa généralisation progressive

Les dix provinces concernés sont M’diq-Fnideq, El Hajeb, Errachidia, Azilal, Nouaceur, Al Haouz, Figuig, Oued Eddahab, Sidi Kacem et Taroudant, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

L’opérationnalisation du programme « Awrach », visant la création de 250.000 emplois directs dans des chantiers provisoires au cours des années 2022 et 2023, commence directement après la signature de la circulaire y afférente, ajoute la même source. Entre 2022 et 2023, environ 250.000 personnes bénéficieront de ce programme dans le cadre des contrats « Awrach » conclus par des associations de la société civile, des coopérative et des entreprises, à travers des candidatures et des contrats de travail, notamment en faveur des personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie de Covid-19 et celles qui trouvent des difficultés d’insertion au marché du travail, précise-t-on.