Emploi: Le Chef du gouvernement lance officiellement le programme « Awrach »

Le document a été adressé aux ministres, ministres délégués, Hauts commissaires et au délégué général pour œuvrer à la concrétisation de ses contenus, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Le programme intitulé « Awrach » comprend deux volets, dont un volet principal relatif aux « chantiers généraux temporaires » qui seront mis en œuvre progressivement durant l’année 2022, avec la réalisation des objectifs fixés à la fin de l’année, ajoute la même source. Pour le deuxième volet, il concerne les chantiers visant à promouvoir l’inclusion durable à l’échelle nationale, précise le communiqué.

Près de 250.000 personnes bénéficieront de ce programme tout au long de la période de sa mise en œuvre en 2022 et 2023, et ce dans le cadre de contrats « Awrach ».

Ces contrats seront conclus par des associations, des coopératives et des entreprises, à travers des candidatures et des contrats de travail, notamment en faveur des personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie du Covid-19 et celles ayant des difficultés d’accéder au marché du travail, sans conditions d’éligibilité.