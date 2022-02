Emploi : En 2021, le taux de chômage a atteint 12,3%

Le taux de chômage au Maroc est passé de 11,9% à 12,3% entre 2020 et 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan. Cette hausse est la conséquence d’une augmentation de 120.000 chômeurs en milieu urbain et d’une baisse de 41.000 en milieu rural.

En raison de la bonne performance du secteur agricole, le taux a diminué de 0,9 point à 5% en milieu rural. Il a cependant augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain, indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail en 2021.

Cette hausse du chômage cache des disparités au niveau de l’ensemble des catégories de la population, relève la même source. En effet, le taux de chômage s’est accru respectivement de 0,6 point pour les femmes, passant de 16,2% à 16,8%, alors que ce taux a quasiment stagné pour les hommes (de 10,7% à 10,9%).

Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une hausse de 1,1 point parmi les diplômés, passant de 18,5% à 19,6%, et une baisse de 5,6% à 4,6% chez les personnes sans aucun diplôme.

Selon l’âge, le taux de chômage a augmenté de 0,6 point à 31,8% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans et de 1,1 point à 19,6% pour les personnes âgées de 25 à 34 ans.

Ainsi, le nombre de chômeurs a augmenté de 79.000 personnes entre 2020 et 2021 pour s’établir à 1.508.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 5,5%. Cette hausse est la conséquence d’une augmentation de 120.000 chômeurs en milieu urbain et d’une baisse de 41.000 en milieu rural.

S’agissant du volume du sous-emploi, il est passé, durant la même période, de 1.127.000 à 1.003.000 personnes (550.000 dans les villes et 453.000 à la campagne). Le taux de sous-emploi s’est ainsi situé à 9,3% au niveau national (8,8% en urbain et 10% en rural).