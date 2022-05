Emploi des femmes : Un chantier prioritaire pour le gouvernement Akhannouch

Lors de la séance mensuelle à la Chambre des Conseillers sur le thème « Investissement et emploi », le Chef du Gouvernement a souligné que « notre pays se classe en 144eme position sur 156 pays sur l’indicateur genre » et considère que, compte tenu des fondements de l’économie nationale, le taux d’activité des femmes a encore une bonne marge de progression.

Il a ajouté : « Si nous créons un million d’emplois et offrons des opportunités d’emploi aux femmes, le pourcentage peut augmenter ».

Le Chef de Gouvernement a annoncé la formation d’un comité national de suivi du déploiement des ateliers d’autonomisation économique des femmes, qui « est considéré comme un point d’entrée pour parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et un levier pour améliorer les indicateurs économiques et sociaux pour l’autonomisation des femmes, ce qui augmenterait le taux de croissance de 1% par an. »