Électricité : l’ONEE préside l’union arabe pour la deuxième fois consécutive

Le Directeur général de l’ONEE Abderrahim El Hafidi, a été réélu à une majorité écrasante président de l’union arabe de l’électricité pour le mandat 2022-2025 lors de la 56éme session du Conseil d’Administration et la 17ème Assemblée Générale de l’Union, ce Samedi 19 Mars à Doha.

Lors de cette rencontre, M. El Hafidi a exposé les réalisations de l’UAE durant le mandat de l’ONEE depuis qu’il a été porté à sa Présidence en décembre 2018.

Au cours de ce mandat, une vision stratégique a été élaborée pour créer un nouveau modèle pour la modernisation de l’Union Arabe de l’Électricité, afin de relever les défis imposés par les profondes mutations de ce secteur au niveau mondial et arabe et lui permettre de renforcer son rôle à l’instar des grandes organisations internationales et accompagner les entreprises arabes pour relever les défis futurs liés à la sécurisation de l’approvisionnement des pays arabes en énergie électrique au meilleur coût ainsi qu’au renforcement des interconnexions électriques.

Parmi les premières actions pour la concrétisation de cette nouvelle vision, figure la réalisation d’une étude de restructuration de l’Union par une société de conseil international, ainsi que la désignation d’une task-force conduite par l’Office National de l’Électricité et de l’eau potable qui a supervisé toutes les étapes de réalisation de cette étude.

Les principales réalisations ont principalement porté sur l’élaboration d’une feuille de route traduite en plans d’actions qui a abouti à la modernisation des structures, des mécanismes et de la restructuration de l’Union, ainsi qu’à l’adoption d’un système de gouvernance efficace, en plus de la réorientation de ses missions et de ses objectifs afin de lui permettre d’affronter les profondes mutations que connaît le secteur électrique aussi bien au niveau mondial qu’au niveau du monde arabe.

L’UAE a réussi à relever ces défis en dépit de la pandémie sanitaire ayant fortement impacté le secteur de l’électricité au niveau mondial poussant les entreprises à prendre de nouvelles mesures pour garantir la continuité d’approvisionnement en énergie électrique dans les meilleures conditions.

Au vu des importantes avancées entreprises et réalisées au sein de l’UAE durant sa présidence, M. El Hafidi, a été réélu, à une majorité écrasante pour la 2ème fois consécutive, Président de l’UAE pour le mandat 2022-2025 et ce à la fin des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale conformément aux statuts de l’UAE.