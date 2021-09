Elections 2021 : l’ouverture des bureaux de vote s’est déroulée dans des conditions normales

Selon les informations parvenues des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, l’ouverture des bureaux de vote s’est déroulée dans des conditions normales, a précisé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’opération de vote se poursuivra dans l’ensemble du territoire national jusqu’à 19h00.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a notifié mardi que le vote se fera exclusivement sur la base de la Carte d’Identité Nationale (CIN) pour la vérification de l’identité des votants. « Les électrices et électeurs, qui ont entamé les procédures relatives au renouvellement de leur CIN, peuvent aussi participer à ce scrutin en présentant le reçu délivré par la Direction générale de la Sûreté Nationale dans l’attente de la délivrance de la nouvelle Carte d’Identité, et ce après vérification par le bureau de vote de l’identité de chaque personne concernée », précise le ministère.

A noter que, selon les listes électorales arrêtées le 30 juillet 2021, quelque 17.509.127 citoyens se sont inscrits pour participer à ce scrutin, dont 54% d’hommes et 46% de femmes. Plus de la moitié des électeurs est issue du milieu urbain soit 54% contre 46 % qui proviennent des zones rurales.

La répartition par tranche d’âge relève que 23 % des électeurs ont 60 ans ou plus, 9 % ont entre 55 et 59 ans, 20 % ont entre 45 et 54 ans, 21 % ont entre 35 et 44 ans, 19 % entre 25 et 34 ans et 8 % ont entre 18 et 24 ans.

Selon les données officielles du ministère de l’Intérieur, le nombre de listes de candidatures soumises au niveau national pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, sur le total des circonscriptions électorales locales et régionales, a atteint un total de 1704 listes, contre 678 listes pour l’élection des membres des Conseils régionaux.

Au niveau national, ce sont 157.569 candidatures qui ont été déposées pour les élections des conseils communaux et d’arrondissements.