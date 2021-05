Education nationale : Publication des fiches d’identification des concours des ingénieurs d’état, des administrateurs et des techniciens

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé, mercredi, avoir publié, sur son site internet, les fiches d’identification des épreuves écrites du concours de recrutement des ingénieurs d’état, des administrateurs et des techniciens.

La publication desdites fiches, qui déterminent les principaux domaines et axes relatifs à chaque épreuve et en définit le degré d’importance, tend à garantir le principe d’égalité des chances et permettre aux candidats à ces concours de s’y préparer dans les bonnes conditions, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les fiches sont consultables et téléchargeables sur le site web du ministère www.men.gov.ma