Education nationale : 7 393 candidats réussissent les examens d’aptitude professionnelle

Les candidats heureux sont répartis entre le corps d’enseignement (5.939), le corps d’appui administratif, pédagogique et social (124), le corps d’orientation et de planification de l’éducation (17), le corps de gestion et de contrôle matériel et financier (33) et les cadres communs (1.280), a ajouté la même source, notant que ces épreuves ont engagé 43.280 prétendants.

Les résultats peuvent être consultés sur le portail officiel du ministère www.men.gov.ma, ainsi qu’auprès des Académies régionales de l’éducation et de la formation et des directions provinciales, a-t-on souligné.