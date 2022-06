Education des adultes : La HACA appelle au lancement d’initiatives concrètes et durables

La HACA recommande le lancement d’initiatives concrètes et durables dans le domaine de l’éducation aux médias et à la communication au profit des adultes. Cet appel a été lancé à l’occasion de la réunion préparatoire de la Septième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, organisée à Chaouen le 6 juin 2022.

« Une attention particulière doit désormais être accordée à tous les domaines liés à l’accès au savoir et à la connaissance. En raison de la révolution technologique et de la transformation numérique de la communication, l’accès à l’information comme la formation et l’apprentissage ne d’accomplissent plus exclusivement dans le cadre de la scolarité de base ou des études universitaires. La mondialisation de la communication et sa transformation numérique ont fait émerger de nouvelles formes de connaissances et de compétences et ont créé de nouveaux espaces d’échanges et d’interactions humaines », a déclaré Mme Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle -HACA- lors de la conférence qu’elle a prononcée dans le cadre de la réunion préparatoire de la Septième Conférence internationale sur l’éducation des adultes, organisée à Chefchaouen le 6 juin 2022.

Latifa Akharbach a également souligné à cette occasion que « A l’instar des autres sociétés, la société marocaine doit en raison de cette transformation de la communication et des médias, faire face à des changements et évolutions inédites et à plusieurs niveaux : au niveau du lien social, des modalités d’accès à la connaissance, des valeurs culturelles et sociétales, des dynamiques d’adhésion et d’engagement social et idéologique… ».

Partant de ce constat, la présidente de la HACA a affirmé que « pour approfondir notre prise de conscience collective des enjeux démocratiques, sociaux et culturels induits par la mondialisation et la digitalisation des médias et de la communication et mettre en place les démarches et les moyens d’y faire face, il était urgent de développer une offre pertinente d’éducation aux médias et de culture médiatique ». A cet égard, elle a souligné que la HACA recommande le lancement d’initiatives concrètes et durables dans le domaine de l’éducation aux médias et à la communication au profit des adultes.

C’est un enjeu d’autant plus important a estimé la présidente de la HACA que « dans le monde d’aujourd’hui, la démocratie ne peut fonctionner correctement sans des citoyens avisés, dûment informés et suffisamment formés pour se prémunir contre les risques de la manipulation et la désinformation ».

Cette rencontre a été organisée par l’UNESCO, des institutions gouvernementales, des acteurs locaux de la province de Chefchaouen et l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme dans le cadre des préparatifs de la septième conférence internationale sur l’éducation des adultes qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022 à Marrakech.