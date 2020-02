Economie verte : La BERD accorde un prêt de 20 millions d’euros au Crédit du Maroc

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) vient d’accorder un prêt de 20 millions d’euros au Crédit du Maroc dans le cadre du programme « Chaîne de valeur verte ».

Ce programme vise à soutenir les investissements verts portés par des Petites et moyennes entreprises (PME), indiquent les deux parties dans un communiqué.

Le prêt accordé au Crédit du Maroc bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et du Green Climate Fund et s’inscrit dans le cadre du programme de la Berd destiné à renforcer l’intégration des PME dans les chaînes de valeurs globales, relève la même source, ajoutant que cette ligne de crédit s’inscrit dans la stratégie du Royaume en faveur du développement des PME/PMI et du financement vert.

Les PME éligibles bénéficieront d’un accompagnement attractif leur permettant d’investir dans des solutions vertes, comprenant un financement, une subvention à l’investissement et une expertise technique permettant de vérifier la viabilité de leur projet.

(Avec MAP)