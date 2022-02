Ecoles connectées : lancement d’un appel aux bénévoles pour équiper 30 écoles rurales

La première phase de cette opération a déjà connecté 20 écoles au profit de plus de 1.600 élèves, avec l’appui de 180 bénévoles, indique l’opérateur dans un communiqué.

L’objectif étant de donner l’accès à la connectivité et la technologie aux écoles du monde rural, fait savoir la même source, précisant que la finalité derrière une telle opération est la généralisation du numérique à travers un apport en équipements destiné à assurer une meilleure connectivité au sein des écoles identifiées. Ces écoles sont localisées au niveau des zones blanches identifiées au niveau du Plan national de développement du Haut Débit (PNHD). Les bénévoles retenus dans le cadre de cette opération d’envergure participeront, quant à eux, à l’installation du matériel de la salle multimédia, mais aussi à l’amélioration de l’aménagement des classes, ou encore aux formations et l’animation des ateliers ludiques qui seront déployés.

Par ailleurs, dans le même cadre, les opérateurs Orange et inwi ont signé récemment une convention avec le gouvernement à travers les ministères de l’industrie et du commerce et de l’éducation nationale. L’accord rentre dans le cadre de la promotion de l’enseignement digital. Les deux opérateurs se sont engagés notamment à fournir des équipements informatiques aux écoliers.