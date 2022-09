E-santé : Trois startups retenues dans un programme financé par la Fondation Bill & Melinda Gates

Le programme a pour but d’investir dans les startups africaines les plus prometteuses en phase de démarrage ou impactant la chaîne d’approvisionnement des produits de santé.

Trois startups marocaines (Sobrus, DeepEcho et Medevice) viennent d’être retenues dans le cadre du programme panafricain « Investir dans l’innovation » (i3), financé par la Fondation Bill & Melinda Gates et parrainé par Merck Sharp & Dohme (MSD), le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, et AmerisourceBergen.

Le programme a pour but d’investir dans les startups africaines les plus prometteuses en phase de démarrage ou impactant la chaîne d’approvisionnement des produits de santé.

Au total, 30 startups issus de 14 pays africains ont été sélectionnées et recevront une subvention de 50.000 dollars ainsi qu’un accès à des opportunités de marché pour catalyser des partenariats axés sur la croissance avec des donateurs, des acteurs de l’industrie et des institutions.

Fondée en 2012, Sobrus s’appuie sur des solutions cloud pour connecter les pharmacies aux grossistes-répartiteurs et aux laboratoires à travers une plateforme numérique. Cette plateforme permet également aux grossistes-répartiteurs et aux distributeurs de recevoir, suivre et gérer les commandes des pharmacies. Sobrus propose également un logiciel de gestion de la pratique médicale pour les praticiens leur permettant de générer et délivrer des ordonnances électroniques.

Pour sa part, DeepEcho a été créée cette année et a pour but de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle en exploitant une intelligence artificielle pour l’imagerie et le diagnostic prénatal par ultrasons. La technologie utilisée permet une détection préventive et prédictive des complications prénatales.

Enfin, Medevice a été fondée en 2021 par la Fondation Marocaine pour les Sciences Avancées (MASciR) et a développé trois dispositifs médicaux qui soutiennent et améliorent les diagnostiques effectués par les praticiens que ce soit pour le suivi des signes vitaux, l’analyse des résultats COVID-19 ou encore l’interprétation des résultats des tests de tuberculose à l’œil nu.