E-commerce: Le groupe Marjane lance la livraison Express sur son application mobile

Après quelques mois de lancement réussi de son E-commerce alimentaire, le groupe Marjane poursuit sa transformation digitale et lance la livraison Express de courses en ligne.

« Ce nouveau service est désormais disponible dans le Grand Casablanca, et bientôt dans les autres villes, via la même application mobile Marjane », annonce le groupe dans un communiqué.

Pour la logistique du dernier kilomètre, Marjane s’appuie sur la startup 100% marocaine Kaalix, fait savoir le communiqué, notant que pour le développement, Marjane a fait appel à un écosystème de partenaires technologiques marocains, Wynd Africa et Devoteam Africa.

Cette nouvelle innovation vient répondre à des attentes fortes des consommateurs marocains en leur proposant une panoplie de services à l’état de l’art en termes d’expérience client.

Le client Marjane peut ainsi accéder en ligne au plus grand choix de produits au Maroc, aux prix et promotions du magasin ainsi qu’à tous les avantages du programme de fidélité de Marjane et être informé en temps réel de la disponibilité des produits, grâce à sa géolocalisation.

Il peut aussi choisir parmi deux modes de livraison complémentaires sur la même application, à savoir la livraison standard programmée, ou la livraison express en moins d’une heure, ainsi que communiquer avec la personne chargée de la préparation de sa commande pour exprimer ses préférences (par exemple le type de produit frais qu’ils préfèrent, bien mûrs ou plutôt verts…).

« Notre ambition est de progressivement offrir, aux clients qui le désirent, un service de Personal shopper « , affirme le groupe.

Par ailleurs, le communiqué relève que la collaboration, entre le pionnier de la grande distribution et une start up 100% marocaine pour assurer la logistique du dernier kilomètre, à savoir Kaalix, a nécessité une grande agilité et transformation de la part de Marjane.

« Plusieurs fondamentaux ont été revisités en profondeur afin d’adopter des marqueurs digitaux de l’écosystème des startups, et offrir de la valeur ajoutée au client avec de l’innovation utile », précise, dans ce sens, Kamal Khalis DGA en charge de la transformation digitale du Groupe Marjane, cité dans le communiqué.

« Les équipes Marjane et Kaalix ont développé conjointement une plateforme pour faciliter la communication entre le client et le livreur, les opérations de picking à partir de nos magasins, ainsi que le suivi en temps réel du livreur durant les différentes phases de la commande », a ajouté M. Khalis.

Avec plus de 7.000 produits référencés, l’application Marjane offre le plus large choix e- commerce de produits alimentaires au Maroc. A travers cette application, les clients ont la possibilité d’accéder au programme fidélité de Marjane, mais aussi à l’ensemble des promotions disponibles au niveau des magasins.

Ils peuvent, en outre, cumuler des gains et bénéficier de la cagnotte offerte par Marjane pour chaque produit acheté ou en faire profiter d’autres personnes à travers des dons réalisés via l’application.

L’application e-commerce de Marjane évolue constamment en fonction des besoins des consommateurs. L’expérience clients se trouve ainsi continuellement améliorée.