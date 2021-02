e-commerce alimentaire : voici les habitudes du consommateur marocain

D’après une enquête menée par Marjane Holding, pionnier du e-commerce dans la grande distribution, ce dernier livre à domicile un panier moyen de 35 kilos. Les articles les plus demandés sont les produits laitiers et les œufs (22 %), les produits d’épicerie (20 %) et les produits du marché (17 %).

Après plus de 4 mois de lancement grand public, le e-commerce de Marjane Holding a généré plus de 600.000 téléchargements de son application et rassemble actuellement 535.000 utilisateurs actifs chaque mois. Selon une étude que le groupe vient de mener sur les habitudes de consommation des Marocains, il ressort d’abord que l’application est utilisée par des clients qui sont à 54 % des hommes et 46 % des femmes.

Depuis son lancement, le e-commerce de Marjane Holding livre à domicile un panier moyen de 35 kilos avec près d’un tiers des commandes hebdomadaires (32 %) remises les dimanches et lundis. Les articles les plus demandés sont les produits laitiers et les œufs (22 %), les produits d’épicerie (20 %) et les produits du marché (17 %).

En outre, la même enquête montre que 95% des clients commandent à travers l’application Marjane et les 5% restants sur le site web www.marjane.ma. L’offre est disponible à Casablanca, qui regroupe la majorité des clients avec près de 61% des commandes, mais aussi Rabat (15%), Salé (10%), Marrakech (10%) Mohammedia, Fès, Meknès et Agadir.

Avec l’objectif de couvrir prochainement l’ensemble du pays, le e-commerce de Marjane Holding permet de faire ses courses, qu’il s’agisse des grandes courses mensuelles comme des petites, en profitant d’une sélection de 6 000 articles à prix magasin et des promos Marjane, avec des stocks remis à jour en temps réel, affirme le groupe dans un communiqué diffusé ce lundi 22 février. L’enquête menée par l’enseigne de grande distribution a d’ailleurs révélé le côté solidaire des Marocains. L’une des observations intéressantes du e-commerce est la commande passée par des clients pour le compte de proches. Cette nouvelle manière de commander des produits alimentaires a aidé nos clients à faire preuve de soutien et de générosité envers leurs proches, indique le communiqué.

L’autre constatation a été le don, par certains clients, de la cagnotte accumulée à des personnes en difficulté ou à des proches (enfants, parents). En effet, le programme fidélité de Marjane et Marjane Market permet aux bénéficiaires de cumuler des “dirhams” sur leur espace personnel, lesquels “dirhams” peuvent être transférés à des proches.

La préparation des commandes et la livraison ont été, quant à elles, pensées afin d’une part de pouvoir livrer rapidement nos clients, et d’autre part d’avoir le moins d’empreinte carbone possible.

C’est pourquoi, que ce soit de la préparation à la livraison, les commandes passent par un filtre technologique. Les préparateurs sont équipés de terminaux leur indiquant l’emplacement exact des produits dans les rayons. La livraison se fait quant à elle après un calcul des lieux de livraison des différentes commandes. Dès lors que le client renseigne son lieu de livraison, la commande est alors dirigée vers le magasin le plus proche. Le calcul des circuits de livraison détermine alors les options les plus courtes et les plus rapides pour acheminer au plus vite les produits aux clients. Sur les trois derniers mois, la moyenne de temps de préparation d’une commande a été de 35 mn et le kilométrage moyen réalisé de 6 kilomètres.

Outre le paiement en ligne, avec un débit après livraison, mais aussi par TPE (pour la première fois au Maroc des livreurs sont équipés de TPE) ou espèces auprès des livreurs, l’enseigne propose un large éventail de fonctionnalités pour simplifier le quotidien (espace fidélité, historiques d’achats, offres personnalisées, etc.) avec la garantie d’une expérience client sur-mesure.

La nouvelle version de l’application e-commerce de l’enseigne offre une nouvelle expérience aux clients tout en leur permettant de scanner les produits qu’ils souhaitent acheter et de télécharger leurs factures.