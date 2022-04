Drogue : saisie record de plus de 31 tonnes de chira à Tanger

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Béni Makada ont, en étroite coordination avec le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, mis en échec, mercredi, une grande opération de trafic international de drogues et saisi une cargaison record de 31 tonnes 197 kilogrammes de chira.

Cette opération sécuritaire a été exécutée dans un entrepôt dans la région de « Badriouyene » située au niveau de la route de Rabat, à la sortie de la ville de Tanger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que ladite opération, à laquelle ont participé des éléments de la brigade antigang, la brigade régionale d’intervention et la brigade cynotechnique, a été menée sous la supervision, sur le terrain, d’officiers de la police judiciaire de la préfecture de police de Tanger.

L’intervention a permis l’interpellation d’un individu aux antécédents judiciaires, âgé de 61 ans et soupçonné de liens avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues.

Les perquisitions effectuées à l’intérieur de l’entrepôt ont abouti à la saisie d’une grande remorque frigorifique contenant des dizaines de sacs et de ballots remplis de chira.

De grandes quantités de drogues ont été également trouvées à l’intérieur du même entrepôt, emballées et fourrées dans des figurines de fruits et légumes, dont la couleur et la taille sont susceptibles de faciliter leur sortie du Maroc en tant que produits agricoles destinés à l’exportation.