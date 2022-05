Douane : sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a organisé une série de rencontres, dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi, trois rencontres ont été organisées le 06, 09 et 11 mai en collaboration avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier, des rencontres régionales avec les commerçants d’œuvres d’art et d’antiquité à Casablanca, Rabat et Marrakech, fait savoir l’ADII dans un communiqué.

La Douane a organisé également une rencontre nationale, en date du 13 courant, avec les commerçants des métaux précieux au siège de l’Administration Centrale à Rabat. Ces événements ont constitué une occasion de sensibilisation des personnes assujetties aux obligations légales leur incombant et à la relation les liant à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier.

Il est à rappeler que l’Administration des Douanes a été désignée par la loi suscitée en tant qu’autorité de contrôle et de supervision des personnes assujetties susvisées.