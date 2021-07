Don marocain de 1.000 casques homologués de protection au profit de cyclomoteurs béninois

Ce don a été accordé au Centre national de la sécurité routière (CNSR) du Bénin par le ministère marocain de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, à travers l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et ce, lors d’une cérémonie organisée le 19 juillet par visioconférence, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.