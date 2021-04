Distribution de caissons isothermes au profit des pêcheurs artisans à Safi

● Un programme global de distribution de 47 709 caissons, ciblant 15 903 barques et près de 47 700 marins. ● Distribution de 12 669 caissons au profit de 4 223 barques et près de 13 000 marins des sites de l’Atlantique Nord, portant le taux de réalisation du programme global à 90%. ● Une augmentation de 30% en moyenne des prix de vente des captures suite à l’utilisation des caissons isothermes.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a procédé, jeudi 29 avril 2021, en présence du gouverneur de la province de Safi et d’une importante délégation de responsables du ministère, à la distribution de caissons isothermes au profit des pêcheurs artisans de la province de Safi.

Cette opération, lancée en 2013, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’équipement des barques artisanales par des caissons isothermes dans le cadre de la stratégie Halieutis.

Ce programme vise à renforcer la position des pêcheurs artisans dans la chaine de valeur à travers la valorisation des produits de la pêche et l’amélioration de leurs revenus, grâce notamment à la préservation de la qualité des prises lors des opérations de pêche, de débarquement et des opérations de vente, le maintien de la chaine de froid ,la facilitation des opérations de tri et de la manutention des captures, la lutte contre les mauvaises pratiques nuisibles à l’environnement ( sacs en plastique) ainsi que la mise en conformité avec les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.

Pour un investissement global de 93,5 MDH financés à travers le Fonds de Développement de la Pêche, ce programme de distribution d’un total de 47 709 caissons cible 15 903 barques et près de 47 700 marins.

A noter que l’utilisation des caisson isothermes a permis une augmentation de 30% en moyenne des prix de vente des captures et ce, grâce à la préservation de la qualité du poisson.

S’agissant des sites de pêche de l’Atlantique Nord, la distribution porte sur un total de 12 669 caissons au profit de 4 223 barques au profit de 13 000 marins pour un investissement global de 25 MDH.

Le taux de distribution de l’ensemble de ce programme a atteint à ce jour 90% et comprend les zones maritimes de l’Atlantic Sud, la Méditerranée, l’Atlantic Nord et l’Atlantique Centre.