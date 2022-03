Dispositifs médicaux : Align Technology étend sa présence en Afrique

Une décision qui lui permettra de renforcer son implantation locale et de fournir aux orthodontistes et dentistes marocains une assistance en matière de formation et d’événements cliniques. Le Maroc est un marché en développement dont le potentiel d’adoption de l’orthodontie numérique et de la thérapie par aligners transparents est très important. Dans les mois à venir, la société s’emploiera donc à renforcer l’autonomie des orthodontistes et des dentistes. En tant que pionnier dans le domaine de la dentisterie numérique, elle s’engage également auprès des associations dentaires au Maroc afin de sensibiliser aux bienfaits de la santé bucco-dentaire et des traitements orthodontiques comme norme de soins. L’objectif est de favoriser l’adoption du traitement par aligners transparents, une option de traitement novatrice aux possibilités multiples, et de partager les différentes solutions numériques disponibles pour les cabinets dentaires.