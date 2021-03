Le Géoportail national des documents d’urbanisme www.taamir.gov.ma est désormais en ligne. Il est accessible via smartphones, tablettes et ordinateurs.

Mis en œuvre par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et plus précisément le département de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme en collaboration en partenariat avec les 29 agences urbaines sous la tutelle du ministère, ce Géoportail vient enrichir la série d’outils digitaux que compte le secteur de l’urbanisme marocain.

Facilitant l’accès aux données géographiques de référence, public, gratuit et de source officielle, le Géoportail national compte actuellement plus de 700 documents d’urbanisme homologués. D’après ses concepteurs, il constitue ainsi un respectable uniformisé de la donnée urbanistique et offre des services à forte valeur ajoutée destinés aussi bien aux particuliers qu’aux organismes publics, aux professionnels et aux investisseurs.

Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, le Géoportail national est parfaitement accessible sur tous vos supports : Mobile, tablette et ordinateur.