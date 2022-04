Digitalisation : Lancement du service d’identification et d’authentification des usagers des services numériques

L’Agence de Développement Digital (ADD) a lancé, lundi à Rabat, en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), le service d’identification et d’authentification des usagers des services numériques, basé sur la Carte Nationale d’Identité Electronique (CNIE).

Le lancement de ce nouveau service s’inscrit dans la continuité des efforts visant le renforcement de la confiance numérique ainsi que la mise en place de l’environnement approprié à même d’assurer un développement responsable et inclusif du digital au Maroc.

Le nouveau service, qui repose sur la plateforme « tiers de confiance national » de la DGSN, permet aux différents organismes issus des secteurs public et privé, de vérifier les identités des personnes physiques souhaitant accéder à ses services en ligne à travers l’identification et l’authentification des usagers des services numériques, le partage des données personnelles exactes en toute sécurité à partir de leurs CNIEs et la souscription à de nouveaux services à distance.