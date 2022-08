Digitalisation : la DGI enregistre 18,82 millions d’opérations dématérialisées en 2021

La Direction Générale des Impôts (DGI) a poursuivi la transformation numérique, avec 18,82 millions d’opérations dématérialisées effectuées en 2021, soit une croissance de 32% par rapport à 2020 et plus de 7 fois le volume enregistré en 2016.

Les télé-paiements et les télé-déclarations concentrent près de 72% des opérations réalisées de manière dématérialisée en 2021, précise la DGI dans son récent rapport d’activité.

Le nombre de déclarations IS (impôt sur les sociétés), IR (impôt sur le revenu) et TVA (taxe sur la valeur ajoutée) déposées en ligne en 2021 s’est élevé à 3,8 millions, en augmentation de 14% par rapport au volume enregistré en 2020. Le nombre de télé-paiements en 2021 a atteint 9,42 millions, en évolution de 139% comparativement à 2017 et de 29% par rapport à 2020.