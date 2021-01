Digitalisation : Crédit Agricole du Maroc poursuit ses échanges avec les professionnels de l’agriculture

Les participants à deux réunions initiées récemment par le Crédit Agricole du Maroc (CAM), ont souligné l’importance de la digitalisation qui est désormais un levier de taille pour la fluidification des échanges et le développement des filières agricoles, en particulier celles rizicole et des viandes rouges.

A cet égard, les efforts du CAM pour la digitalisation de l’écosystème agricole marocain et les chaînes de valeur y afférentes ont été fortement salués, indique le groupe bancaire dans un communiqué sur deux réunions tenues avec la Fédération nationale interprofessionnelle du Riz – FNIR (12 janvier) et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges – FIVIAR (19 janvier).

Présidées par Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du CAM et Mohamed Alamouri, Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), ainsi que Mohammed Khalile pour la FNIR et Mohammed El Kharroussi pour la FIVIAR, ces réunions ont regroupé, chacune, plusieurs opérateurs du secteur concerné et ont permis d’exposer leurs attentes vis-à-vis de la Banque ainsi que le bilan des réalisations de ces filières, leurs contraintes et les pistes de leur développement.

Les participants à ces reunions, qui ont connu la présence de représentants du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ont vivement remercié le CAM pour sa mobilisation constante à leurs côtés et son implication effective pour le développement de ces filières dont ils ont souligné l’importance capitale pour l’agriculture marocaine.

Ils ont mis en exergue les évolutions notoires qu’elles ont connues dans le cadre du Plan Maroc Vert et les objectifs ambitieux qu’elles se sont fixés dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green 2010-2030.

Le CAM a réitéré son engagement ferme d’accompagner l’ensemble des acteurs des deux chaînes de valeur à travers l’appui financier de l’ensemble de leurs besoins pour leur permettre, in fine, de s’inscrire pleinement dans la dynamique engendrée par Génération Green 2020-2030.

Il a été également convenu de mettre en place un cadre institutionnel impliquant l’ensemble des parties prenantes (le ministère, CAM et COMADER) afin de déployer des mesures de soutien spécifiques et un dispositif d’accompagnement des opérateurs au cas par cas.

(Avec MAP)